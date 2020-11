Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand laut Polizeibericht bei einem Verkehrsunfall am Samstag im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 19 Uhr in der Schubertstraße an einem Nissan Micra. Dieser war am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkt und wurde vermutlich durch ein davor einparkendes Fahrzeug gestreift. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/ 8033333 entgegen.

