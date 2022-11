Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Zeugen sucht das Polizeirevier Ravensburg, nachdem am Donnerstag auf der Kreisstraße zwischen dem Gewerbegebiet Karrer und Oberzell ein Auto einen Abhang hinabgesteuert ist. Der 37 Jahre alte Fahrer des Mercedes musste eigenen Angaben zufolge einem entgegenkommenden weißen oder grauen Kleinwagen ausweichen, der deutlich über der Mittellinie auf seiner Fahrspur unterwegs war. Der Mercedesfahrer wich nach rechts in den Grünstreifen aus. Dort verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr einen Abhang hinab, wo er zum Stehen kam. Der Mercedes, an dem durch das Ausweichmanöver ein Schaden von rund 10 000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Im Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei nach dem entgegenkommenden Kleinwagenlenker sowie Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.