Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Wie nachträglich bei der Polizei angezeigt wurde, kam es am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Unteren Burachstraße. Den Angaben des 31-jährigen Geschädigten nach hatte er seinen Ford Mondeo am rechten Fahrbahnrand in einer Parklücke abgestellt, so die Polizei. Aufgrund eines gegenüber haltenden Taxis war die Fahrbahn in diesem Bereich verengt. Trotzdem fuhr ein Mensch in einem schwarzen Audi A6, älteres Modell, durch diese Engstelle und streifte dabei den Außenspiegel des Ford. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 100 Euro zu kümmern, setzte der Audi-Fahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Audi geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.