Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Gartenstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein 50-jähriger Daimler-Benz-Fahrer und eine 59-jährige BMW-Fahrerin fuhren auf der zweispurig ausgebauten Ulmer Straße und bogen nach links in die Gartenstraße ab. Dabei berührten sich die Autos leicht, doch keiner der Fahrer gibt zu, seine Spur verlassen zu haben, heißt es im Polizeibericht. Die Polizei bittet Zeugen sich bei der Polizei in Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.