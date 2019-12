Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 18 Uhr im unteren Bereich der Ravensburger Bachstraße in der Innenstadt auf Höhe des dortigen Sportfachgeschäftes ereignete.

Der Fahrer eines grün lackierten Pkw, nach vorliegender Beschreibung eines Zeugen möglicherweise ein Peugeot 205 oder Ford Fiesta, fuhr laut Polizei von der Meersburger Straße beim Untertor in die Bachstraße ein. Beim Sportgeschäft fuhr er am linken Fahrbahnrand zunächst vorwärts in die Parklücke zwischen zwei parkenden Pkw und stieß anschließend rückwärts, wobei er mit der vorderen linken Seite seines Pkw am linken Fahrbahnrand mit dem zunächst hinter ihm stehenden Pkw und dann mit der Heckseite auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite gegen die linke Seite eines dort parkenden Pkw stieß.

Bevor der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Meersburger Straße fortsetzte, streifte er noch einmal den am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Der Unfallverursacher wurde am Unfallort durch einen Zeugen angesprochen, gleichwohl floh er, ohne sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens von etwa 3500 Euro zu kümmern. Der Fahrer des unfallflüchtigen Fahrzeugs wurde der Polizei gegenüber als männlich, etwa 30 Jahre alt und Glatzenträger beschrieben. Er war auf der Handoberfläche tätowiert und trug einen Kapuzenpulli. Mit im Fahrzeug saß ein dunkelhäutiger Mann mit Rastalocken und einem roten Kapuzenpulli. Auffällig war laut der Zeugen die neongelbe Innenbeleuchtung des Fahrzeugs.