Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die der Fahrer eines vermutlich weiß lackierten Fahrzeuges in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, in der Henri-Dunant-Straße in Ravensburg begangen hat. Der Unbekannte prallte dort laut Polizei gegen einen in Höhe des Gebäudes 6 abgestellten Opel Astra und richtete einen Fremdschaden von rund 1500 Euro an. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefon 0751/8033333 entgegen.