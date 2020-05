Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

In der Ulmer Straße auf Höhe der CHG-Arena sind am Dienstagmittag gegen 12 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Die Fahrerin eines Audi war laut Polizeibericht auf der linken Spur in Richtung Weingarten unterwegs, als sie in einem Kurvenbereich auf die rechte Fahrspur kam und dort mit einem Opel kollidierte. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Das Polizeirevier Ravensburg, das zur Unfallaufnahme vor Ort war, sucht aktuell nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8033333 zu melden.