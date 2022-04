Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei auf dem Ravensburger Marienplatz

Wieder einmal hat es auf dem Ravensburger Marienplatz eine Schlägerei mit zehn Beteiligten gegeben. Wie die Polizei am Wochenende berichtet, trug sich die Schlägerei in der Nacht von Freitag auf Samstag um 2.19 Uhr vor einer bereits geschlossenen Gaststätte am südlichen Marienplatz zu. Daran haben sich laut Polizeiangaben zehn Personen im Alter von 22 bis 41 Jahre beteiligt, die größtenteils betrunken waren. Zu etwaigen Verletzungen ist nichts bekannt.

Hintergründe unklar

Keiner der von der Polizei noch angetroffenen Beteiligten wollte Angaben zum Ablauf machen. Deswegen sind auch die Hintergründe zur Tat noch nicht klar – ob es sich etwa um zwei Gruppen handelt, die aufeinander getroffen sind oder ein Streit innerhalb einer Gruppe. Die Polizei konnte am Sonntag auch keine weiteren Angaben machen. „Die Sache wurde an den Ermittlungsdienst übergeben, der sich am Montag darum kümmern wird“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Zeugen gesucht

Nach Abschluss der Befragung der von der Polizei Angetroffenen, setzten die Beamten die Personen wieder auf freien Fuß. Allerdings sucht die Polizei nach Zeugen. Wer den Vorfall in der Nacht mitbekommen hat und Angaben zum Ablauf oder den Personen machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0751/803-0 zu melden.