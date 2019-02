Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag gegen 18 Uhr an der Kreuzung Schützenstraße / Hähnlehofstraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 56-jähriger BMW-Fahrer auf der Schützenstraße und bog an der Kreuzung nach links in die Ulmer Straße ab. Eine 54-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Hähnlehofstraße und fuhr an der Kreuzung geradeaus in Richtung Schützenstraße. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, melden.