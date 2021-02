Polizei sucht weiter nach Paket-Eigentümern

Wie Anfang Februar berichtet, ist es Beamten des Polizeireviers Konstanz gelungen, einer Bande von Paketdieben auf die Spur zu kommen.

Seit Oktober verschwanden laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz immer wieder Pakete, die bereits zugestellt und in Wohnhäusern im Stadtgebiet von Konstanz abgelegt worden waren.

Unter Verdacht standen Mitarbeiter eines Subunternehmens eines Zustelldienstes. Bei der Durchsuchung der Wohnungen stellten die Polizisten ebenfalls Waren aus gestohlenen Paketen sicher.

Die Polizei bittet nun mögliche geschädigte Personen, auch aus dem Landkreis Ravensburg, die seit vergangenem Oktober Ware bestellt haben und diese nicht erhalten haben, sich beim Polizeirevier Konstanz zu melden, damit ein Abgleich mit den sichergestellten Waren durchgeführt werden kann.

Die Geschädigten können sich vorzugsweise per E-Mail an eg-paket@polizei.bwl.de an die Ermittlungsgruppe wenden.

Andernfalls kann auch die Hotline unter der Telefonnummer 07531/995-2341 werktags von 8.30 bis 13 Uhr genutzt werden.