Polizei sucht verschwundenes Cabrio

Ein vermeintlich gestohlenes Cabriolet sucht derzeit die Polizei.

Sein 64 Jahre alter Besitzer stellte laut Bericht den grauen Daimler SLK mit Sigmaringer Zulassung am Samstag gegen 16 Uhr vor einem Schulgebäude in der Schulstraße in Oberzell ab. Als er am Sonntag gegen 18 Uhr zurück zum Auto kam, fehlte der Wagen. Eine polizeiliche Suche hat bislang nicht zum Auffinden des Autos geführt.

Hinweise zum Verbleib des Daimlers werden unter den Telefonnummern 0751/8033333 oder 07581/4820 erbeten.