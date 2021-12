Polizei sucht Unfallzeugen

Hoher Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 12 Uhr an der Kreuzung der Niederbieger Straße mit der Lägelerstraße entstanden. Ein 52 Jahre alter Sprinter-Fahrer, der die Niederbieger Straße in Richtung Ortsausgang befuhr, und ein 37-jähriger VW-Lenker, der aus der Daimlerstraße kam und in Richtung Lägelerstraße fuhr, stießen an der Kreuzung wuchtig zusammen.

Wie die Polizei berichtet, entstand bei der Kollision ein Sachschaden von rund 17 000 Euro, verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Da beide Unfallbeteiligten angaben, die Ampel bei Grün überfahren zu haben, sucht die Polizei nun Zeugen zum Unfall. Insbesondere Personen, die Angaben zur Schaltung der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.