Polizei sucht Unfallzeugen

Bereits am Donnerstagmorgen ist es an der Ulmer Straße/Ravensburger Straße zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer gekommen. Der Unfall wurde jedoch erst am Folgetag bei der Polizei gemeldet, teilt diese mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Auto die Ulmer Straße in Richtung Ravensburger Straße, um in diese nach links einzubiegen. Gleichzeitig befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer die Ravensburger Straße auf dem Fahrradweg und wollte geradeaus weiter in die Gartenstraße fahren. Die Kreuzung ist durch Ampelanlage geregelt. Beide Verkehrsteilnehmer gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Fahrrad. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 2500 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten Telefon 0751 / 8036666 zu melden.