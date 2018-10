Polizei sucht Unfallzeugen

Etwa 3500 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in der Ulmer Straße in Ravensburg am Ende der Nothelferbrücke gefordert. Dort kam es laut Polizei in Fahrtrichtung Friedrichshafen zum Streifvorgang zwischen dem Audi A3 eines 56-Jährigen und dem BMW einer 31-Jährigen. Zur Klärung des genauen Sachverhalts sucht die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, Zeugen, insbesondere zwei in einem schwarzen Geländewagen entgegengekommene Männer, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können.

