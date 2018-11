Polizei sucht Unfallverursacher

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag zwischen 3.30 und 19.30 Uhr vermutlich beim Rückwärtsfahren einen im Franz-List-Weg in Ravensburg am Fahrbahnrand geparkten Suzuki Swift beschädigt. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden von rund 1500 Euro zu kümmern.

Aufgrund der Schäden geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein Transporter mit Pritsche handelt. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, in Verbindung zu setzen.