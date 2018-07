Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ein unbekannter Fahrer hat vermutlich bei der Vorbeifahrt am Samstag gegen 17 Uhr den Außenspiegel eines Kleintransporters, der am rechten Fahrbahnrand in der Ziegelstraße abgestellt war, beschädigt.

Wie die Polizei berichtet, hörte der Fahrzeughalter einen Knall und begab sich sofort zu seinem Fahrzeug. Rund 200 Meter entfernt sah er einen Transporter mit hellgrünem Muster der kurz anhielt, jedoch gleich wieder weiterfuhr. Ob es sich dabei um den Unfallverursacher gehandelt hat, kann laut Polizei nicht gesagt werden.

Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu wenden.