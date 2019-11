Polizei sucht unbekannten Fahrer

Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro ist am Sonntag zwischen 12 und 13.15 Uhr an einem schwarz lackierten Opel Mokka X mit Münchner Kennzeichen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, war der Wangen auf dem Parkplatz „Scheffelplatz“ an der Parkstraße geparkt.

Der Fahrer eines unbekannten Autos stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Seite des Opels und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Ravensburg bittet um Hinweise unter Telefon 0751 / 8033333.