Polizei sucht nach weißem Sprinter

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der B 30 ereignet hat. Das teilt die Polizei mit. Eine 38-jährige VW-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Ravensburg kommend in Richtung Tettnang. Zwischen einer Tankstelle und der Kreuzung beim Betonwerk Wolf kam ihr ein weißer Sprinter entgegen, der auf der Sperrfläche einen anderen Verkehrsteilnehmer in Richtung Ravensburg überholte. Als die 38-Jährige auf Höhe des Sprinters war, streiften sich die beiden Autos an den Außenspiegeln. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern, fuhr der unbekannte Sprinter-Fahrer davon. Da lediglich bekannt ist, dass der Verursacher mit einem hohen weißen Transporter unterwegs war, erbittet die Polizei Hinweise zum Fahrzeug und dessen Fahrer an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.