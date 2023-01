Polizei sucht nach Unfall nach einemE-Bike-Fahrer

Die Polizei sucht nach einem Unfall mit zwei E-Bikes nach einem der beiden Unfallbeteiligten. Nachdem die zwei E-Bike-Fahrer, wie die Polizei berichtet, am Montag gegen 14 Uhr in der Federburgstraße in Ravensburg zusammengestoßen sind, ist einer der Fahrer nach der Kollision einfach davongeradelt. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise auf den Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der Unbekannte beim Herunterfahren vom Bordstein auf die Straße mit einer 75 Jahre alten E-Bike-Fahrerin zusammen, suchte danach aber das Weite.

Der Mann wird als 60 bis 65 Jahre alt beschrieben. Außerdem soll er einen dunklen Helm und einen rostbraunen Parka getragen haben.

Personen, die Hinweise zum Unfall oder dem flüchtigen Radler geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.