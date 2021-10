Polizei sucht nach Unfall Motorradfahrer

Beim Überholen mit einem Auto zusammengestoßen ist ein Motorradfahrer am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der B 33 bei Ravensburg, wie die Polizei mitteilt. Der Biker flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, nachdem er eine 46 Jahre alte Skoda-Lenkerin überholt und dabei mit dieser zusammengestoßen war. Die Fahrerin war von Bavendorf in Richtung Ravensburg unterwegs und wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen, als es zu der Kollision kam. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der flüchtige Fahrer oder Personen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 80 33 333 zu melden.