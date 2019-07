Polizei sucht nach dem Ravensburger Tankstellenräuber

Ein bislang noch Unbekannter hatte am Freitag, 26. Juli, die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Jahnstraße in Ravensburg bedroht und Bargeld erbeutet. Jetzt wird nach dem Täter öffentlich mit Bildern der Videoüberwachungsanlage gefahndet. Diese zeigen den unmaskierten Verdächtigen.

Der männliche, deutschsprachige Täter war laut Beschreibung etwa 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, hatte dunkle, nackenlange Haare und einen dunklen Vollbart. Sein Erscheinungsbild wirkte ungepflegt. Des weiteren hatte er eine großflächige Tätowierung am rechten Unterarm. Bekleidet war er mit einer grauen Basecap mit schwarzem Schild und schwarzer Aufschrift (Brooklyn Nets), einem schwarzen Kapuzenpulli mit weißem Reißverschluss und Bändeln sowie einer kurzen grauen Jogginghose. Außerdem war er barfuß.

Dieser hatte gegen 3 Uhr eine Tankstelle in der Jahnstraße in der Südstadt betreten und erklärte der 33-jährigen Angestellten am Kassentresen, dass er bewaffnet sei und dass es sich um einen Überfall handle. Der Täter zeigte dem Opfer dann laut Polizeibericht einen Zettel mit aufgeschriebenen Handlungsanweisungen. Zur Aufforderung, Geld aus der Kasse herauszugeben, überreichte der Tatverdächtige der Geschädigten eine beigefarbene Stofftasche. Der Täter flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld aus der Tankstelle und zu Fuß über die Jahnstraße. Die weitere Flucht des Täters führte über die Jahnstraße in Richtung Weststadt, so der Polizeibericht abschließend.