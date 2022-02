Polizei sucht Hinweise nach Unfallflucht

Rund 1500 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagmorgen zwischen 7 und 7.30 Uhr in der Weißenauer Straße hinterlassen. Der Unbekannte streifte laut Polizei einen geparkten Citroen Jumper an dessen linker Fahrzeugseite und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8 03 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.