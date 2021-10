Polizei sucht Fiat-Fahrer

Die Polizei sucht einen Fiat-Fahrer, der im Verdacht steht, einen Unfall am Freitagmorgen gegen 6.55 Uhr verursacht zu haben. Laut Polizeibericht fuhr ein 37-jähriger Fahrer eines Toyata Auris auf der der B 32, von der Abfahrt B30-Nord kommend in Richtung Ravensburg. Kurz vor der Abzweigung nach links in die Ulmer Straße scherte ein weißer Fiat Punto vom rechten Fahrstreifen kommend vor dem Toyotafahrer ein. Trotz einer Vollbremsung kollidierten die Fahrzeuge und am Toyota entstand ein Sachschaden circa 1500 Euro. Wie die Polizei schreibt, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Fiat einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Jetzt sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und bittet diese, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 zu melden.