Polizei sucht E-Bike-Diebe

Drei männliche Jugendliche entwendeten am Mittwochmittag gegen 12.45 Uhr laut Polizeibericht offenbar ein in der Adlerstraße auf Höhe eines Bekleidungshauses abgestelltes E-Bike. Die drei Jugendlichen fielen kurze Zeit später einem Zeugen am Ravensburger Bahnhof mit dem ihm bekannten Rad auf. Der Zeuge sprach die Jugendlichen daraufhin an, woraufhin diese das E-Bike fallenließen und flüchteten. Zwei der männlichen Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: einer war zwischen 16 und 20 Jahren alt und trug eine rote Winterjacke und schwarze In-Ear-Kopfhörer. Der zweite war etwa gleichaltrig und trug einen schwarzen Pullover und eine schwarze Mütze. Außerdem war im Besitz des weißen E-Bikes und floh mit einem Zug in unbekannte Richtung. Die Polizei Ravensburg ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, welche die Täter gesehen haben oder Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.