Polizei stoppt zu lautes Auto

Bei einer Verkehrskontrolle, die Polizisten der Verkehrspolizei Ravensburg am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Gartenstraße durchführten, wurde auch die Lärmemission in den Blick genommen. Da sich der VW laut Polizei eines 18-Jährigen offenbar akustisch erheblich von dem übrigen Verkehr abhob und vom Serienzustand abwich, haben die Beamten genauer nachgemessen.

Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug den gesetzlichen Grenzwert von 81 Dezibel deutlich überschreitet. Dies hatte die Sicherstellung des Fahrzeugs und eine TÜV-Vorführung zur Folge. Zusätzlich muss der 18-Jährige mit einem Bußgeld rechnen. 2021 hatte sich die sogenannte „Tuner- und Poserszene“ vermehrt zu lautstarken Treffen im Landkreis versammelt. Anwohner hatten sich wiederholt beschwert.