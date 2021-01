Polizei stoppt Mann auf verkehrsunsicherem Rad

Ein verkehrsunsicheres Fahrrad haben Polizeibeamte am Montag kurz nach 19 Uhr bei der Kontrolle eines 30-Jährigen festgestellt.

Der Mann war im Stadtgebiet mit Kopfhörern auf dem Zweirad unterwegs und wurde von den Beamten gestoppt, so der Polizeibericht. Dabei musste der 30-Jährige mit den Füßen bremsen, da die Bremsen an seinem Fahrrad nicht funktionierten. In einem Anhänger führte er zudem einen schweren Marmorsockel mit, der nicht gesichert war. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld rechnen.