Polizei stoppt flüchtigen Parfumdieb

Wegen eines Diebstahldelikts und Hehlerei ermittelt zur Zeit die Polizei Ravensburg.

Dieser soll nach Polizeiangaben am Dienstag in einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße mehrere Parfums gestohlen haben. Dem Marktpersonal fiel der Dieb erst auf, nachdem dieser bereits das Ladengeschäft verlassen hatte. Eine verständigte Polizeistreife fahndete nach dem beschriebenen Täter und griff diesen im Bereich des Bahnhofes auf.

Da bei dem 36-Jährigen allerdings keine der drei gestohlenen Duftwasserflaschen gefunden wurde, stoppte die Polizei einen 42 Jahre alten Mann, der sich mit dem Dieb am Bahnhof aufgehalten hatte. Da dieser zwei der drei gestohlenen Parfums im Wert von mehreren hundert Euro bei sich trug, hat er nun mit einer Anzeige wegen Hehlerei zu rechnen.