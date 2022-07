Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 25-jähriger Mann rechnen, der am Montagmorgen auf der K 7981 einen Verkehrsunfall verursacht hat.

In Richtung Gewerbegebiet Karrer kam er laut Polizei mit seinem Fahrzeug beim Überqueren der dortigen Bahngleise von der Fahrbahn ab, sodass der Wagen stark beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war. Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch wahr, weshalb sie mit diesem einen Alkoholtest durchführten. Nachdem die Messung weit mehr als zwei Promille ergab, musste der Fahrer die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Wie sich darüber hinaus herausstellte, ist der 25-Jährige auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb er mit einer weiteren Anzeige rechnen muss. Weil damit zu rechnen war, dass der alkoholisierte Mann in der Nacht noch weiter negativ in Erscheinung treten werde, nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam.