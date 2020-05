Polizei stoppt betrunkene Fahrer

Gleich mehrere Trunkenheitsfahrten hat die Polizei am Sonntag beendet. So stand laut des Polizeiberichts ein 40-jähriger Fahrer nicht unerheblich unter Alkoholeinwirkung, den eine Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum Sonntag kurz nach Mitternacht in der Wangener Straße kontrollierte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Dem 40-Jährigen wurde daraufhin im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde sein Führerschein einbehalten. Eine Strafanzeige folgt.

Ebenfalls alkoholisiert war eine 47-jährige Autofahrerin, die von einer Streifenwagenbesatzung am späten Sonntagabend in der Wangener Straße kontrolliert wurde. Ein durchgeführter beweiskräftiger Atemalkoholtest einen Wert von 0,94 Promille. Die 47-Jährige muss mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.