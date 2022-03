Polizei stoppt am Wochenende mehrere Raser

Mit Beginn des Frühlings sind nicht nur wieder zunehmend Fahrrad- und Motorradfahrer unterwegs, auch die Motorradstaffel der Verkehrspolizei ist wieder aktiv.

Mit ihren Videoaufzeichnungen während der Fahrt ahnden sie zu schnelle Verkehrsteilnehmer. Am Sonntag haben die Beamten im Raum Ravensburg einige Temposünder gestoppt, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt. So kontrollierten sie auf der B 30 in Richtung Ulm den 31-jährigen Fahrer eines Mercedes, der bei erlaubten 120 km/h und später 100 km/h über längere Zeit mit rund 165 km/h unterwegs war. Auch einen 24-jährigen Motorradfahrer hielten die Beamten auf der B 30 auf. Er war statt den erlaubten 100 km/h mit etwa 160 km/h unterwegs. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer übertrumpfte jedoch beide. Statt den erlaubten 120 km/h hatte er 190 km/h auf dem Tacho. Auch im Wernerhoftunnel, wo die Geschwindigkeit auf 100 km/h reduziert ist, verringerte er sein Tempo nicht.

Auf die genannten Fahrer kommen Fahrverbote, Eintragungen im Verkehrssünderregister und empfindliche Bußgelder zu, heißt es im Polizeibericht weiter.