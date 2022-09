Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Weil er mit seinem Fahrzeug ohne Licht in der Seestraße unterwegs war, haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntag kurz nach 21 Uhr einen 43-jährigen Autofahrer gestoppt. Nachdem die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten und ein Test einen Wert von fast 1,5 Promille ergeben hatte, veranlassten sie eine Blutentnahme in einem Klinikum. Den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des 43-Jährigen behielten die Beamten ein und zeigten den Mann bei der Staatsanwaltschaft an.