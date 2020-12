Polizei stellt wenig Verstöße gegen Corona-Bestimmungen fest

„Die verschärften Regelungen der Corona-Verordnung werden vom Großteil der Bevölkerung eingehalten, hat das zurückliegende Wochenende gezeigt“, so Polizeipräsident Uwe Stürmer. Bei den in der vergangenen Woche angekündigten Schwerpunktkontrollen, deren Ziel es in erster Linie ist, Personenzusammenkünfte im öffentlichen Raum zu verhindern und die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen, insbesondere zur Nachtzeit, zu gewährleisten, stellten die eingesetzten Beamtinnen und Beamten laut entsprechender Pressemitteilung nicht sehr viele Verstöße fest.

Von Freitag bis Montagmorgen seien von den Einsatzkräften mehr als 1000 Personen in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis kontrolliert worden, von denen nahezu 90 angezeigt worden seien. Das Gros der Beanstandungen habe mit 120 Verstößen im Bereich der Nichteinhaltung der Ausgangsbeschränkungen zwischen 20 und 5 Uhr gelegen.

Positive Bilanz

Bei den restlichen Ordnungswidrigkeiten habe es sich meist um verbotene Ansammlungen oder Verstöße gegen die Maskentragepflicht gehandelt. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung habe mit ihrem Verhalten dazu beigetragen, eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu verhindern, so der Polizeichef. „Trotz der überwiegend positiven Bilanz geben dennoch einzelne Feststellungen Anlass zur Sorge“, sagt Stürmer.

So seien Beamte nach einem Hinweis in angemieteten Räumen auf Teilnehmer einer Weiterbildungsveranstaltung für Berufskraftfahrer gestoßen. Obwohl diese Maßnahme nicht zu den Ausnahmen der Corona-Verordnung zähle und auch vom Landratsamt Bodenseekreis untersagt worden sei, habe sich der Verantwortliche zunächst geweigert, die Veranstaltung abzubrechen. Erst auf Veranlassung seines Rechtsanwalts sei der Veranstalter den Anordnungen der Polizei nachgekommen und habe die Weiterbildung beendet.

Der Leiter des Polizeipräsidiums Ravensburg bekräftigte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass in der vorherrschenden Pandemielage nur durch Vernunft und Solidarität zur Beruhigung der Situation und Überlastung der Kliniken beigetragen werde könne. Die Polizei werde deshalb auch in den kommenden Tagen verstärkt Kontrollen zur Überwachung der Corona-Bestimmungen durchführen.