Polizei schnappt betrunkenen Unfallflüchtigen

Einer Augenzeugin ist es nach Angaben der Polizei zu verdanken, dass ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Sonntag gegen 16.30 Uhr rasch aufgeklärt werden konnte. Die Frau hatte sich bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass ein Autofahrer soeben gegen die Mauer einer Gaststätte in der Tettnanger Straße gefahren sei und sich anschließend aus dem Staub gemacht habe. Da die Frau das Kennzeichen angeben konnte, fuhr eine Polizeistreife zur Adresse und traf den 47-jährigen Pkw-Lenker in seiner Garage an, wo er gerade mit einem Lackstift einen Schaden am Heck seines Autos übermalte. Er gab gegenüber den Beamten an, soeben gegen eine Mauer gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab rund 2,1 Promille, so der Polizeibericht. Der Pkw-Fahrer musste anschließend zu einer Blutentnahme und händigte seinen Führerschein ohne Widerspruch den Polizisten aus.