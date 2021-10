Polizei rückt zu Schlägerien auf Schulhof aus

Nach zwei Schlägereien am Mittwoch und Donnerstag auf einem Schulgelände in der St-Martinus-Straße in Ravensburg ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sei es am Mittwoch zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und zwei 16-Jährigen gekommen, schreibt die Polizei. Grund hierfür seien vorangegangene Beleidigungen gewesen, die die beiden Jüngeren nicht auf sich sitzen lassen wollten. Am Folgetag suchten die 22 und 24 Jahre alten Brüder des 17-Jährigen den Schulhof auf und griffen einen 18-Jährigen an, der augenscheinlich versuchte, bei dem Konflikt zwischen den Parteien zu vermitteln.