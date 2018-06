Polizei registriert sechs Drogentote im Jahr 2011

Im Landkreis Ravensburg wurden im Jahr 2011 sechs Rauschgifttote registriert. Im Jahr davor waren vier Opfer zu beklagen. Nachdem 2010 damit die Anzahl der Rauschgifttoten auf den niedrigsten Wert seit mehr als zehn Jahren abgesunken war, orientieren sich die Opferzahlen des vergangenen Jahres wieder knapp unterhalb des langjährigen Mittelwertes, teilt die Ravensburger Polizei mit.

Bereits in den ersten beiden Tagen starben 2011 zwei Menschen unabhängig voneinander an den Folgen ihres Rauschgiftkonsums. Eine 24-jährige Frau verstarb in der Neujahrsnacht in der Wohnung eines Freundes in Bad Waldsee an einer Überdosis Rauschgift. Einen Tag später kam ein 34 Jahre alter Mann in einer Ravensburger Umlandgemeinde durch Drogenkonsum ums Leben.

„Die bessere medizinische Versorgung und Substitution mit Methadon sowie anderen Ersatzstoffen trägt dazu bei, Drogentodesfälle zu reduzieren und Suchtkranke aus der Illegalität und Beschaffungskriminalität zu holen“, betont Uwe Stürmer, Leiter der Polizeidirektion Ravensburg. Aber auch der „Kontaktladen Insel“ leistet als wichtige Anlaufstelle unverzichtbare Hilfe für Drogenabhängige.

Unter den insgesamt sechs Rauschgifttoten des Jahres 2011 waren eine Frau und fünf Männer. Die Verstorbenen waren im Alter zwischen 24 und 53 Jahren und überwiegend deutscher Nationalität. Lediglich die 24-jährige Frau hatte die kroatische Staatsangehörigkeit. Das Durchschnittsalter ist mit 36 Jahren gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. In vielen Fällen waren die Toten den Ermittlungsbehörden bereits als langjährige Rauschgiftkonsumenten harter Drogen wie Heroin oder Kokain bekannt. Zwei der Rauschgifttoten haben aufgrund von psychischen Problemen und Perspektivlosigkeit Suizid begangen. Bei den übrigen Verstorbenen waren meist die Folgen des Langzeitkonsums von Rauschgift in Kombination mit der aktuellen Einnahme von Drogen, Alkohol oder Medikamenten todesursächlich. Vier der Opfer hatten ihren Wohnsitz im Landkreis Ravensburg. Die übrigen beiden hielten sich zu Besuch in einer Kreisgemeinde auf.

Häufig sterben die Abhängigen an einem langjährigen Mischkonsum aus Opiaten, Beruhigungsmitteln und Alkohol. „Hier ist gerade die Wechselwirkung der verschiedenen Substanzen kaum kalkulierbar und deshalb entsprechend gefährlich. Heroin ist eher out“, so Uwe Stürmer. „Durch langjährige Aufklärung wissen junge Menschen, dass Heroin zum körperlichen und geistigen Verfall führt. Gefragt sind dagegen Substanzen mit aufputschender Wirkung wie Amphetamin oder auch synthetische Drogen.“ Bedenklich sind zunehmend auch Kräutermischungen oder Badesalze mit unbekanntem Inhalt, die über das Internet verkauft werden.

Bei den Ermittlungen im Bereich der Rauschgiftkriminalität setzt die Polizei im Kreis Ravensburg ihren Schwerpunkt auf die Bekämpfung des illegalen Handels, beginnend bei der Verfolgung von Fahrten unter Drogeneinfluss bis hin zur Zerschlagung von Drogenhändlerringen und der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Auch künftig wird die Aufklärungsarbeit an Schulen weiter fortgesetzt. Weitere Infos zur Aufklärung über Drogen finden sich im Internet unter „Rauschgift ohne mich“.