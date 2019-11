Polizei Ravensburg sucht Zeugen mehrerer Unfallfluchten

In drei Fällen von Verkehrsunfallfluchten sucht die Polizei nach Zeugen oder bittet um sachdienliche Hinweise.

So stieß im ersten Fall der unbekannte Fahrer eines Autos am Montag im Zeitraum von 7 bis 15.30 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen die hintere linke Seite eines auf dem Parkplatz der Oberschwabenhalle geparkten, blau lackierten Skoda Fabia mit Friedrichshafener Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1200 Euro zu kümmern. Ravensburg

Im zweiten Fall stieß der unbekannte Fahrer eines Autos am Montag im Zeitraum von 19 bis 19.30 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen die linke Seite eines in der Straße „Im Hegenried“ in Obereschach geparkten, schwarz lackierten Renault Clio mit Ravensburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern.

Zeugen sucht das Polizeirevier zu einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Samstag im Zeitraum von 5.15 bis 14.30 Uhr auf dem Parkdeck eines Kaufhauses in der Weißenauer Straße ereignete. Der unbekannte Autofahrer stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen dort geparkten, schwarz lackierten Seat Leon mit Duisburger Kennzeichen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Fremdschadens in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333, zu melden.