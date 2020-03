Polizei Ravensburg ermittelt wegen Körperverletzung gegen 54-Jährigen

Bei einer Waschstraße am Schlegelwinkel in Ravensburg ist am Montagabend gegen 20.30 Uhr ein Streit zwischen drei Männern entbrannt. Dabei wurden zwei von ihnen leicht verletzt.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sah sich der 54-jährige Beschuldigte zu verbalen Angriffen auf die beiden anderen Männer herausgefordert, nachdem diese laute Musik hörten. Die Auseinandersetzung eskalierte, als der Beschuldigte mit Fäusten auf die beiden Männer losging. Einer von ihnen erlitt dabei leichte Verletzungen an Hand und Stirn, der andere im Gesicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.