Polizei organisiert Prävenstionsveranstaltung am Bahnhof Ravensburg

Ferienzeit ist Reisezeit. Für viele Familien bedeutet dies mit dem Auto oder dem Zug in den wohlverdienten Urlaub zu reisen. Damit die Erholung und der Spaß kein abruptes Ende nehmen, stehen am Donnerstag, 5. August, Präventionsspezialisten des Polizeipräsidiums Ravensburg und der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bahnhof Ravensburg für Fragen und Antworten bereit. Gemeinsam informieren die Polizeibeamten ab 14 Uhr u.a. zu den Themen Zivilcourage, Kriminal- und Verkehrsunfallprävention sowie Taschendiebstahl und dem richtigen Verhalten auf Bahnanlagen. Hier erhalten Interessierte im direkten Bürgergespräch wichtige Hinweise und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche persönliche Prävention.