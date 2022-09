Polizei nimmt Ruhestörer in Gewahrsam

Wegen anhaltender Ruhestörung und der Weigerung, eine Wohnung in der Bergstraße in Torkenweiler zu verlassen, hat die Polizei einen 39-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Der Mann fiel laut Bericht am frühen Donnerstag wegen Lärmes auf, woraufhin die alarmierte Polizei den 39-Jährigen, der in dem Wohngebäude nur zu Gast war, anwies, die Anschrift zu verlassen. Trotz der klaren Ansage und eines ausgesprochenen Hausverbotes des Inhabers kam der Mann gegen 4 Uhr wieder zurück und sorgte abermals für Lärm. Die Polizei brachte den Störer in eine Arrestzelle.

Neben den Kosten für den Aufenthalt bei der Polizei erwarten den 39-Jährigen nun Anzeigen wegen Ruhestörung, Missachtung des Platzverweises und Hausfriedensbruch.