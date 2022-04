Polizei nimmt Randalierer fest

Mehrere Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus in der Charlottenstraße hat am Freitag kurz nach 4 Uhr morgens ein 28-jähriger Tatverdächtiger aufgebrochen und beschädigt. Wie die Polizei berichtet, entfernete sich sich der Mann nach der Tat, kam jedoch kurz darauf zum Tatort zurück und konnte von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen werden. Dabei fanden die Beamten mehrere Postsendungen, die der 28-Jährige aus den Briefkästen entwendet hatte. Da der Tatverdächtige sich äußerst aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf ihn kommt nun neben einer Strafanzeige auch eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu.