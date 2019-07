Polizei nimmt mehrere Rutenfest-Besucher in Gewahrsam

Die Polizei hat gleich zu Beginn des Ravensburger Rutenfestes mehrere Besucher in Gewahrsam genommen. Die Gründe dafür: Alkohol und Aggressionen.

Am Freitagabend ereignete sich der erste Fall gegen 21 Uhr im Bereich des Schalmeienzeltes: Nach einer Auseinandersetzung wurde einer Person ein Platzverweis erteilt, wie die Polizei mitteilte. Doch die selbe Person hat dem Bericht zufolge eine halbe Stunde später beim Riesenrad Polizisten beleidigt. „Die Person musste aufgrund ihrer Aggressivität in Gewahrsam genommen werden“, heißt es im Polizeibericht.

Gegen 23.15 Uhr wurde ein 30-Jähriger, dem schon mehrfach ein Platzverweis erteilt worden war, in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Wache leistete er Widerstand und spuckte in den Dienstwagen.

Der Dritte, den die Polizei in Gewahrsam nahm, war ein 22-jähriger Betrunkener: Er hatte Polizisten beleidigt, nachdem sie ihm einen Platzverweis erteilt hatten. Bei einem erneuten Antreffen sprach er die Beamten laut Polizeibericht wieder an und wurde, da er dem Platzverweis nicht nachkam, in Gewahrsam genommen.

Des Weiteren kam es gegen 22 Uhr zu zwei Schlägereien, bei denen ein Täter flüchten konnte.

Um 22.45 Uhr wurde eine stark betrunkene Person mit einer Flasche Wodka auf dem Rutenfestgelände angetroffen und in Folge zur Wache transportiert, wie die Polizei berichtet. Demnach beleidigte die Person auf dem Weg die Polizisten.

Insgesamt waren nach Einschätzung der Polizei am Freitag 35 000 bis 40 000 Besucher auf dem Festgelände unterwegs. Zu Vorfällen am Samstagabend, als die Stadt zum „Frohen Auftakt“ brechend voll war, hat die Polizei noch keine Angaben gemacht. Diese sind im Lauf des Sonntags zu erwarten.