Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

In Bavendorf hat die Polizei am Sonntagnachmittag einen betrunkenen Mann in Gewahrsam nehmen müssen, nachdem dieser in das Wohnhaus seiner Ex-Frau eingebrochen ist.

Der Mann suchte die Frau laut Polizei gegen 16 Uhr auf und wollte eingelassen werden. Als diese ihm den Zutritt verweigerte, trat der 49-Jährige kurzerhand ein Kellerfenster ein. Eine gerufene Polizeistreife brachte den deutlich Betrunkenen aus der Wohnung. Er musste den Rest des Abends in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch erwarten ihn die Kosten für den unfreiwilligen Polizeiaufenthalt.