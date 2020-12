Polizei nimmt in Ravensburg Betrunkenen in Gewahrsam

Ein 37-Jähriger, der am Freitag um kurz nach Mitternacht stark alkoholisiert in einer Bankfiliale am Marienplatz nächtigte, musste von einer Polizeistreife in Gewahrsam genommen werden, so der Polizeibericht. Der Mann wurde der Polizei vom Sicherheitsdienst der Bank gemeldet und machte trotz mehrfachem Verweis immer wieder Anstalten, in die Filiale zurückzukehren, um zu schlafen. Er verbrachte den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle des Polizeireviers.