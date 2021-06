Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Dienstag Mittag in der Grüne-Turm-Straße in Ravensburg gekommen. Zwei Männer im Alter von 43 und 51 Jahren gerieten laut Pressemitteilung der Polizei verbal in Streit. In der Folge schlugen und stießen die Männer sich gegenseitig, sodass beide leichte Verletzungen erlitten. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten