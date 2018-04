Polizei kontrolliert Fernbus-Passagiere in Ravensburg

Die Polizei hat am Freitagnachmittag mit einem Großaufgebot am Ravensburger Bahnhof Passagiere von Fernbussen kontrolliert. Dabei erwischten die Beamten mehrere Personen mit Drogen im Gepäck. Das teilte die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Laut Polizeisprecher Bernd Schmidt waren sowohl Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz als auch des Präsidiums Einsatz in Göppingen sowie Beamte des Zolls eingebunden. Die Polizisten wurden fündig: „Es waren mehrere Personen mit Kleinmengen Betäubungsmitteln dabei“, gab Schmidt am späten Freitagnachmittag an.

Solche Routine-Kontrollen gebe es immer mal wieder – nicht nur in Ravensburg, sondern auch in anderen Städten. „Kontrolliert werden nicht nur Busse, sondern auch Züge und andere Verkehrsmittel.“ Die Passagiere würden ganzheitlich überprüft, dazu gehöre etwa die Kontrolle der Papiere und damit der Identität der Menschen und ob sie beispielsweise zur Festnahme ausgeschrieben sind. Auch werden Gepäckstücke auf Drogen und Ähnliches durchsucht.