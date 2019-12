Polizei kontrolliert betrunkenen Fahrer

Deutlich angetrunken gewesen ist ein 56-jährige Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr die Karlstraße in Ravensburg im Innenstadtbereich befuhr. Wie die Polizei mitteilt, unterzogen Streifenbeamte den Mann einer Verkehrskontrolle und stellten bei ihm Alkoholgeruch fest. Wie die Polizei berichtet, sei laut dem Ergebnis des Atemalkoholtests von einer Blutalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille auszugehen. Dem 56-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.