Polizei in Oberschwaben warnt vor Betrügereien bei Verkäufen

Das Polizeipräsidium Ravensburg warnt Bürger, die vorhaben, Werte wie Gold, Pelze oder Orientteppiche zu verkaufen, vor Betrügern. Nicht jeder seriös wirkende Ankäufer habe gute Absichten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Betrüger hätten in der Regel das Ziel, sich durch unlautere Geschäfte an anderen zu bereichern. Indem sie sich als seriöse Geschäftsleute ausgeben, falle es oft schwer, den Betrug sofort zu erkennen. Auch beim Verkauf von Gold, Pelzen und Orientteppichen sind die Gauner aktiv, so die Polizei weiter. Bei einem geplanten Verkauf solle man immer wachsam sein.

Die oft schauspielerisch begabten Schwindler würden zum Beispiel pauschal damit werben, einen höheren Preis als andere Händler zu bezahlen, äußern dann jedoch Zweifel an der Echtheit des Materials oder an der Reinheit des Goldes, um einen erheblich niedrigeren Preis zu erzielen.

Vor allem bei vermeintlichen Händlern, die an der Haustüre auftauchen, sei Vorsicht geboten, heißt es in der Mitteilung ergänzend. Diese hätten zumeist das Ziel, in die Wohnräume ihrer Opfer zu gelangen, um dort nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen zu suchen. Die Polizei rät, beim Verkauf von Gold die Waage genau im Blick zu haben. Außerdem sollte beim Verkauf von größeren Werten immer mindestens ein weiteres Angebot eingeholt werden.

Verkäufer sollten sich niemals zu einem Verkauf drängen lassen. Wenn Zweifel bestehen, sollte vom Verkauf zurückgetreten werden. Vertretern an der Haustüre sollte niemals Zugang zur Wohnung gewährt werden.

Die Polizei warnt außerdem davor, direkt an der Haustür etwas zu kaufen oder zu unterschreiben oder Geld zu wechseln. Wer Opfer eines Betrugs geworden ist, sollte alle Beweise, wie zum Beispiel Quittungen, sichern und sich umgehend an die Polizei wenden, um Strafanzeige zu stellen.