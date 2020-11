Polizei findet Waffen in Wohnung eines 57-Jährigen

Ein 57-Jähriger wurde am Freitag um 16.35 Uhr von der Polizei dabei angetroffen, wie er vor seiner Wohnung saß und mit einer Schreckschusswaffe hantierte. Er händigte den Beamten die Waffe anstandslos aus. Als sie sich daraufhin in seiner Wohnung umschauten, fanden die Polizisten dort mehrere Hieb- und Stoßwaffen sowie zwei weitere Schreckschusswaffen und stellten sie sicher. Der Mann hatte zwei Promille Alkohol im Blut und wurde in Gewahrsam genommen. Er wird wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt. Seine Waffen wurden zur Vorbereitung der Einziehung an die Waffenbehörde geschickt.