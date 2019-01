Polizei findet Mercedes-Sterne bei Jugendlichen

Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz haben am Mittwochabend gegen 18 Uhr zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren in der Schussenstraße beobachtet, wie sie gerade eine Bong vorbereiteten, um anschließend aus diesem zu rauchen. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten die Polizisten bei der Überprüfung der beiden im Rucksack des 17-Jährigen zwei abgebrochene Mercedes-Sterne und einen Notfallhammer, die der Jugendliche seinen Angaben zufolge gefunden hat. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.