Eine Anzeige nach dem Waffengesetz und wegen illegalen Drogenbesitzes ist das Resultat einer Personenkontrolle, die Polizeibeamte am Dienstag gegen 22.45 Uhr in der Brielhofstraße in Ravensburg durchgeführt haben. Wie die Polizei berichtet, fanden die Beamten bei einem 21-Jährigen eine geringe Menge Cannabis sowie ein verbotenes Einhandmesser. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.